مش وقتها.. مركز تغيرات المناخ يكشف مفاجأة عن العاصفة دانيال

كشف محمد علي فهيم مدير مركز معلومات التغير المناخي، معلومات وتفاصيل عن العاصفة دانيال.

وقال محمد علي فهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" العاصفة دانيال لم يكن من المفترض أن تأتي في هذا التوقيت من العام لأننا مازالنا في فصل الصيف".

وأضاف محمد علي فهيم:" العاصفة دانيال محملة بأمطار كثيرة تسببت في فيضانات كبيرة في ليبيا ".

وتابع محمد علي فهيم :" العاصفة دانيال دليل على التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ".

واكمل محمد علي فهيم :" قوة العاصفة دانيال تضعف بشكل مستمر، وما يحدث الآن ظواهر جوية ليست طبيعية في هذا التوقيت من العام".