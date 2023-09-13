الزراعة توجه مناشدة عاجلة للفلاحين بسبب التغيرات المناخية

أجاب الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن سؤال: “كيف نحمي المحاصيل الزراعية من التقلبات الجوية الصعبة؟”، قائلًا إن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا لا تمثل خطورة بقدر كبير على الزراعات القائمة.



وأضاف “فهيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأربعاء، أن المحاصيل الموجودة حاليًا قادرة على تحمل هذا الشكل من التقلبات الجوية، مؤكدًا أن الزراعة لم تتأثر بشكل كبير.



أماكن سقوط الأمطار



ووجه رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عددًا من النصائح المهمة للمزارعين، قائلًا إن الشرقية وجزء من الدقهلية وجنوب بورسعيد متوقع سقوط أمطار فيها اليوم، ولذلك يجب تغطية مناشر الأرز بالبلاستيك والقطن أيضًا أو نقله مؤقتًا من هذه الأماكن لحماية المحاصيل من التلف.



وتابع رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة أنه متوقع امتداد الأمطار لمدن القناة ومناطق عدة من سيناء اليوم، لافتًا إلى أنه من سيقوم بزراعة العروة الجديدة في محافظات شرق الدلتا وشمال شرق الدلتا يأجلها لـ غدًا الخميس.