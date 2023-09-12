تحذير عاجل من الأرصاد.. عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن المنخفض الذي يؤثر على مصر حاليًا هو بقايا العاصفة دانيال المتوسطية التي ضربت ليبيا، لافتًا إلى أنه بمجرد دخول المنخفض الجوي الأراضي المصرية فقد جزءً كبيرًا من قوته.



وأضاف “القياتي” خلال حواره المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن اليوم مع تحرك هذا المنخفض بدأ تأثيره يظهر على الجزء الشمالي من الجمهورية وحتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مشيرًا إلى أن تأثيره اليوم يتمثل في تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة التي تؤدي إلى تساقط الأمطار الخفيفة على أغلب السواحل الشمالية وتصل إلى المتوسطة في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتمتد هذه الأمطار جنوبًا لتؤثر على محافظات جنوب الوجه البحري وامتدادًا لمحافظات القاهرة الكبرى.



وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ونتيجة لنشاط حركة الرياح هناك إثارة للرمال والأتربة في شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى.



وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الساعات القادمة تشير إلى تحرك هذا المنخفض الجوي تجاه الشرق، وبداية من غدًا سيكون تأثيره على السواحل الشمالية الشرقية في بورسعيد وشمال سيناء ووسط سيناء ومدن القناة، لافتًا إلى أن هذه الأماكن ستشهد أمطار من خفيفة لمتوسطة أحيانًا.



موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضح أنه بداية من غدًا لن يكون هناك إثارة للرمال والأتربة وذلك لتغير مصادر الكتل الهوائية، مؤكدًا أنه بداية من الخميس المقبل ستشهد البلاد استقرار تام في الأحوال الجوية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.