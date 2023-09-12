عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

أرشيفية
أرشيفية

قدم اللواء أحمد هشام، الخبير المروري عددًا من النصائح والتحذيرات العاجلة لقائدي المركبات؛ وذلك بسبب العاصفة دانيال، مشددًا على سائقي السيارات بعدم السفر على الطرق في هذا التوقيت للحفاظ على سلامتهم، وفي حالة السفر يجب اتباع كافة التعليمات والإرشادات المرورية اللازمة.

وأضاف “هشام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية يوجد بها شبورة مائية كثيفة، بجانب وجود شبورة ترابية على الطرق الصحراوية، حيث تصل سرعة الرياح لـ 35 كم/ساعة؛ لذلك يجب التأكد في البداية من الصلاحية الفنية للسيارة.

وتابع الخبير المروري أنه يجب التأكد أيضًا من أن “الكاوتشوك” يعمل بحالة جيدة، وخفض السرعة للتحكم بسهولة في عجلة القيادة والالتزام بالحارة المرورية ومضاعفة المسافات بين السيارات لتجنب الوقوف المفاجئ واستخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي أثناء الشبورة.

وأكد الخبير المروري أنه يجب وجود كافة مستلزمات السيارة من عاكس ضوئي وطفاية الحريق وحقيبة الإسعاف، مشيرًا إلى أن رقم الطوارئ في القاهرة الكبرى 136.

العاصفة دانيال دانيال قائدي المركبات تحذيرات توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا

الأمطار تضرب القاهرة في عز الصيف| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن العاصفة دانيال

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

رياح قوية وأمطار..الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية تضرب مصر

ترشيحاتنا

بسبب العاصفة دانيال.. 3 تحذيرات عاجلة لقائدي المركبات

إسرائيل والفصائل الفلسطينية يستعدون لسيناريوهات محتملة

النمسا تعلن إعادة فتح سفارتها في بغداد

في ظل التقلبات الجوية.. كيف تنظف الجيوب الأنفية وتعالجها من الالتهابات

ننشر المواد المقررة على الطلاب من رياض الأطفال لـ6 ابتدائي بالعام الجديد

الحكومة تطلق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

احترس “دانيال” تضرب ولا تبالي.. نصائح للوقاية من العاصفة

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات ضرب العاصفة دانيال السواحل الليبية

وجبة إفطار سر احتفاظ الملكة إليزابيث الثانية بصحتها حتى عمر 96 عاما

فيديو

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ