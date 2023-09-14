عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السماء باللون الأخضر.. ظاهرة تحدث بعد الإعصار دانيال| هل توجد صلة ؟

صدى البلد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسماء باللون الأخضر، بأن هذه  الظاهرة حدثت بعد نهاية الإعصار دانيال، فما حقيقتها وهل توجد صلة بينهما.

هذه الصور سيتم التقاطها أيضا خلال الأيام القادمة بكثرة، إذ تشهد الأيام القادمة فرصة نادرة لمشاهدة ظاهرة الشفق القطبي الوردي في سماء النصف الشمالي للكرة الأرضية،.

txt

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

txt

إسعاف ليبيا : 5300 ضحية الإعصار والعدد قابل للزيادة في أي لحظة

ويأتي ذلك في ظل تواجد ثغرات مؤقتة في المجال المغناطيسي للأرض، نتيجة لاقتراب الاعتدال الخريفي لعام 2023. ومن المتوقع أن تتدفق الرياح الشمسية خلال تلك الثغرات لتخلق أضواءً قطبية .

ظهور ضوء باللون الأخضر في السماء

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، يعتبر الغلاف المغناطيسي للأرض درعًا طبيعيًا يحمي الكوكب من العواصف الشمسية والجسيمات المشحونة التي تنبعث من الشمس.

 ويعمل الغلاف المغناطيسي على تحويل اتجاه الجسيمات المشحونة ومنعها من التسبب في تدمير البيئة الأرضية. وفي فترات معينة، تتشكل ثغرات مؤقتة في هذا الغلاف المغناطيسي، مما يسمح للرياح الشمسية بالتسلل والتفاعل مع الغلاف الجوي للأرض.

وفي ظل اقتراب الاعتدال الخريفي لعام 2023، تظهر ثغرات مؤقتة في المجال المغناطيسي للأرض. وهذا يعني أن الرياح الشمسية ستتدفق خلال تلك الثغرات، مما يؤدي إلى تفاعلها مع جزيئات الغلاف الجوي وتوليدها لأضواء الشفق القطبي الوردي المذهلة في السماء.

وبالرغم من أن الشفق القطبي الأخضر هو الأكثر شيوعًا ويحدث عندما تصطدم جزيئات الأكسجين بالجسيمات المشحونة القادمة من الشمس، إلا أن الشفق القطبي الوردي يضفي جمالًا فريدًا على السماء.

ويسمى هذا تأثير " راسيل - ماكفيرون" نسبة للعلماء الذين شرحوه لأول مرة، تظهر دراسة مدتها 75 عاما أن شهر سبتمبر هو واحد من ح الشهور النشطة جيومغناطيسياً في السنة وهي نتيجة مباشرة لحدوث "ثغرات الاعتدال" لا علاقة لها بالإعصار دانيال.

إعصار دانيال الإعصار دانيال الاعتدال الخريفي التواصل الاجتماعي الرياح الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

ترشيحاتنا

تجهيزات نهائية لافتتاح المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة.. صور

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

الحوار الوطني يعقد جلسة تخصصية لاستكمال بحث ملفات وقضايا الاستثمار الخاص

المولد النبوي 2023.. أفضل عبادة لإحياء ذكرى ميلاد الرسول وسبب احتفال المسلمين بالحلوى

أمن القاهرة يحقق العديد من النجاحات في مجال مكافحة السرقات

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ