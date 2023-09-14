انتهاء العاصفة دانيال| الأرصاد تعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة و الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، وغطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وقالت إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

🔸️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية

🔸️السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية

🔸️جنوب سيناء ٣٦ درجة مئوية

🔸️شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية

🔸️جنوب الصعيد ٣٨ درجة مئوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين



أما عن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحرالأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

العاصمة الادارية 34 24

6 اكتوبر 35 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 32 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 26

السويس 34 24

العريش 32 25

رفح 32 25

رأس سدر 33 25

نخل 32 19

كاترين 29 15

الطور 35 25

طابا 33 25

شرم الشيخ 36 28

الاسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 29 23

السلوم 28 22

سيوة 32 23

رأس غارب 36 27

الغردقة 37 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 29

شلاتين 36 28

حلايب 33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 28

الوادى الجديد 38 26

أبوسمبل 38 28

وكان قد خلف إعصار دانيال في ليبيا أكثر من 10 آلاف شخص، غير ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية وصول العاصفة إلي السواحل الغربية المصرية تمتد للقاهرة بداية من الإثنين وتنهي الأربعاء وظهرت في شكل أمطار على عدة مناطق وغبار وغيوم.