عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتهاء العاصفة دانيال| الأرصاد تعلن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة و الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء ، وغطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء.

وقالت إن  درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية  :-

🔸️القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ٣٤ درجة مئوية 
🔸️السواحل الشمالية ٣٠ درجة مئوية 
🔸️جنوب سيناء ٣٦ درجة مئوية 
🔸️شمال الصعيد ٣٥  درجة مئوية 
🔸️جنوب الصعيد ٣٨ درجة مئوية

 

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين


أما عن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، أما البحرالأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الادارية 34 24
6 اكتوبر 35 23
بنهــــا 34 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 34 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25 
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 26
السويس 34 24
العريش 32 25
رفح 32 25
رأس سدر 33 25
نخل 32 19
كاترين 29 15
الطور 35 25
طابا 33 25
شرم الشيخ 36 28
الاسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 30 24
مطروح 29 23
السلوم 28 22
سيوة 32 23
رأس غارب 36 27
الغردقة 37 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 37 29
شلاتين 36 28
حلايب 33 28
أبو رماد 34 28 
رأس حدربة 33 29
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 36 23
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 37 26
الأقصر 37 27
أسوان 38 28
الوادى الجديد 38 26
أبوسمبل 38 28

 

وكان قد خلف إعصار دانيال في ليبيا أكثر من 10 آلاف شخص، غير ما خلفه من دمار فى المنشآت حيث تسبب فى دمار العديد من المدن والقرى الليبية بشكل كامل.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية وصول العاصفة إلي السواحل الغربية المصرية تمتد للقاهرة بداية من الإثنين وتنهي الأربعاء وظهرت في شكل أمطار على عدة مناطق وغبار وغيوم.

الأرصاد الجوية درجات الحرارة الظواهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

العاصفة دانيال تغادر القاهرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو| فيديو

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

قبل السوبر الإفريقي.. رسالة هامة من نبيل الحلفاوي لـ لاعبي الأهلي

وزير العدل الإسرائيلي يقرر عدم عقد جلسة للجنة اختيار القضاة

مدبولي يتراس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

كارثة.. العالم الهولندي يحذر من زلازل أخرى تضرب المغرب قريبا

معلومات الوزراء: 3.7 تريليون دولار مكاسب عالمية متوقعة من الثورة الصناعية الرابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

بدون أنف وبرجل واحدة.. عائلة أمريكية تدّعي رؤية كائنين فضائيين خلف منزلها|فيديو وصور

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ