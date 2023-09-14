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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أموال وهواتف لاعبي نادي بيراميدز

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة لاعبي نادي بيراميدز والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم من غرفة الملابس الخاصة بهم، أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية.

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وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد بورود بلاغ من أحد المسؤولين بنادي بيراميدز، يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق، في أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.


وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحثي، أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة، 3 متهمين، قاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والمسروقات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القليوبية جهات التحقيق نادي بيراميدز العبور مدير أمن القليوبية

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