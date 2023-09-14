سفير روسيا لدى واشنطن: لا تعطونا دروسا بخصوص علاقتنا مع كوريا الشمالية

قالت روسيا، اليوم الخميس، إن انتقاد الولايات المتحدة لاجتماع القمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعد نفاقًا، لأنها تنشر الفوضى وترسل أسلحة لحلفائها في أنحاء العالم، حسب ما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، في بيان: «الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تلقي علينا دروسًا لتعلمنا كيف نعيش».

وبالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، تعد الصداقة الوطيدة بين كيم وبوتين مثار قلق، وتتهم واشنطن كوريا الشمالية بإمداد روسيا بالسلاح رغم عدم وضوح أي شيء بخصوص تسليم أي شحنات.

وقال أنتونوف إن الولايات المتحدة شكلت تحالفًا في آسيا ووسعت المناورات العسكرية قرب شبه الجزيرة الكورية، كما تزود أوكرانيا بأسلحة قيمتها مليارات الدولارات.

وأضاف: «حان الوقت لتلقي واشنطن بعقوباتها الاقتصادية في سلة المهملات، استمرار الهيمنة الأحادية التي يحبذها المسئولون الأمريكيون لم يعد ممكنا بعد الآن».

