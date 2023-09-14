بيان عاجل من البرلمان الأوروبي بشأن منع دخول وفده إلى تونس

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، رفض السلطات التونسية دخول وفد لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان إلى تونس.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان له: "نطالب تونس بتفسير مفصل للسلوك غير المسبوق منذ ثورة 2011 بمنع وفدنا من دخول البلاد".

ورفضت السلطات التونسية دخول مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، وذلك بعد شهرين فقط من توعيش تونس شراكة مع المفوضية الأوروبية وإيطاليا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكان من المقرر أن تصل لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الاوروبي برئاسة النائب الألماني مايكل جاهلر إلى تونس غدا، الجمعة.

وكان الهدف من الزيارة هو إلقاء نظرة على الوضع السياسي في تونس ودعم الحوار حول مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد الأوروبي والرئيس التونسي في يوليو .

وكان جدول أعمال المجموعة الأوروبية يتضمن اجتماعات مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية وقادة المعارضة ومبعوثي الأحزاب السياسية، فضلا عن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تونس.