تونس تعلن إنقاذ 652 شخصاً بعد غرق زورقهم بمحاولة هجرة غير شرعية

أعلنت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس، أن السلطات أعلنت إنقاذ 652 شخصًا.

جاء ذلك بعد غرق زورقهم في محاولة هجرة غير شرعية.

وكان قد أعلن المتحدث باسم محكمة صفاقس بتونس فوزي المصمودي، إن 3 أطفال وامرأة لقوا حتفهم، بينما استطاعت السلطات إنقاذ 21 شخصاً، وذلك بعد غرق قارب مهاجرين قبالة مدينة صفاقس التونسية.

وأضاف المسئول التونسي أن جميع المهاجرين تونسيون.

كانت قد أفادت صحيفة هسبريس بأن دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية المغربية اعترضت، في عرض ساحل الداخلة، قاربا كان يقل 75 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن القارب انطلق يوم 12 أغسطس الجاري من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا.