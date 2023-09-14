تونس تعلن وصول طائرة مساعدات ثانية إلى ليبيا

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية وصول الطائرة العسكرية الثانية التي تحمل مساعدات إلى ليبيا والتي سبق وأن وجه الرئيس قيس سعيد بإرسالها.



وأفاد بيان للرئاسة التونسية نشر الليلة بأن الطائرة كانت تحمل على متنها طاقما طبيا من اختصاصات متعددة على غرار الإنعاش والجراحة والطب الباطني ومختصين في علم النفس، إلى جانب عدد من الأطباء والمسعفين من الهلال الأحمر التونسي للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا في هذه الكارثة التي ذهب ضحيتها آلاف الموتى والمفقودين.



وأوضح البيان أنه تم كذلك توجيه جملة من المستلزمات الطبية التي يحتاجها الأشقاء في ليبيا في هذا الظرف الأليم انطلاقا من الشعور الثابت والعميق بأن الشعبين واحد، ووفقا لروابط الأخوة العميقة بأن يضع الشعب التونسي كل إمكانياته لمساندة جهود أخوته في ليبيا.

