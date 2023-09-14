بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

نشر ماهر همام نجم الاهلي السابق تصريحات مدرب الفريق مارسيل كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب ماهر همام: مارسيل كولر يُقرر إستبعاد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من القائمة النهائية لمباراة السوبر الأفريقي بعد قرار الكاف برفض قيده.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.



ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.