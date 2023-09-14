رماني في المنور.. القصة الكاملة لسقوط زوجة من الطابق الرابع بالإسكندرية

رماني من من المنور ليتخلص مني، بتلك الكلمات نطقت الزوجة الملكومة أثناء سؤالها بالمستشفى لتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها، في حادثة جديدة بمحافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد سقوط ربة منزل بمنور عقار بشارع رمضان يوسف بمنطقة الإبراهيمية دائرة القسم.

وعلي الفور، انتقل ضباط قسم شرطة باب شرقي رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط ربة منزل في العقد الثالث من عمرها بمنور العقار المشار إليه، مما أدى لإصابتها بكسور ورضوض بكافة أنحاء الجسم،وبسؤالها اتهمت زوجها(مسجل) بالتسبب في سقوطها.



وتم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وبسؤال المصابة في المستشفى عندما تسمح حالتها بذلك، وطلب التقرير الطبي للحالة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت نيابة باب شرقي بمحافظة الإسكندرية، التحقيقات في واقعة سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بمنور عقار بمنطقة الابراهيمية شرق المدينة، مما أسفر عن أصابتها بكسور متفرقة بكافة أنحاء الجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.