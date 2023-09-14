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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يقدم واجب العزاء للشعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يلتقي القنصل الليبي

 

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيارة السفير صالح خطاب الساعدي قنصل عام دولة ليبيا، لتقديم خالص التعازي باسمه واسم مواطني الإسكندرية إلى شعب الليبي الشقيق في ضحايا إعصار دانيال، وذلك اليوم بمقر القنصلية فى الإسكندرية.

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ونقل محافظ الإسكندرية مواساة وخالص عزاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لشعب ليبيا الشقيق، 
مؤكدا على توجيهات سيادته ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال.
وأضاف أن مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل.

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