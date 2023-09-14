محافظ الإسكندرية يودع قنصل لبنان ويؤكد على دوره في توطيد العلاقات

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، منير نبيل عانوتي قنصل لبنان بالإسكندرية، وذلك لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله، مؤكدا على دوره الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين مصر ولبنان.

وقدم المحافظ جزيل الشكر والتقدير إلى قنصل لبنان علي دوره المتميز خلال فترة توليه المنصب بالمحافظة.

كما كرم الشريف قنصل لبنان وأهداه "درع المحافظة"، متمنياً له التوفيق في مهمته القادمة.

ومن جانبه؛ أعرب قنصل لبنان عن مدي سعادته عن الفترة التي تواجد فيها بالإسكندرية، ممتن بجزيل الشكر إلي كرم أهل وشعب الإسكندرية.

وقدم الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية، وتمنى له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.