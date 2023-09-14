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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة باللبان وسط الإسكندرية

افتتاح معرض أدوات
افتتاح معرض أدوات مدرسية وسط الاسكندرية

افتتحت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك وسط محافظة الاسكندرية أحد المنافذ لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تحت رعاية النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ-الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بشارع عبد المنعم أمام مسجد البوردي.

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وذكر الحي في بيان أن ذالك يأتي حرصًا على تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك في وجود بعض الإدارات المعنية "المتابعة الميدانية واللجان والمجالس".


وقد تم تكريم المهندسة نهى خليفة من قبل النائب سامح الشيمي تقديرا لجهودها المبذولة في عملها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الحي والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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