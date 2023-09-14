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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسكندرية تحتفل بذكرى تأسيس إدارة الأبحاث الإكلينيكية

احتفالية بمديرية
احتفالية بمديرية الصحة بالإسكندرية

احتفلت إدارة الأبحاث الاكلينيكية بمديريه الشئون الصحية بالإسكندرية بمرور عام على تأسيسها وذلك فى ضيافة نقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية، تحت رعاية وحضور الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وفي ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بدعم البحث العلمي.

حضر الاحتفالية كل من دكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية والدكتورة انجى الغيطاني وكيل المعهد العالي للصحة لشئون البيئة والدكتور نبيل دويدار رئيس قسم الحوكمة الصحية بمعهد البحوث الطبية ودكتور هشام موصلى نائب مدير مستشفى أيادي المستقبل و وفد من قيادات مديرية الشئون الصحية و أعضاء مجلس نقابة طب الأسنان.

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وقد عرضت الدكتورةمي حسين مدير ادارة الابحاث الاكلينيكية أهم انجازات الادارة في خلال عام حيث بلغ إنتاج الإدارة من الأبحاث عدد 107 بحث، مقسمة لثلاث مراحل:
 

▪︎ أبحاث جارية on-going research وبلغ عددها 43 بحثاً (منها ما هو في مرحلة الكتابة أو في انتظار موافقة أخلاقيات البحث العلمي)
▪︎ أبحاث تم تقديمها لدوريات علمية under-review وبلغ عددها 22 بحث.
▪︎ أبحاث منشورة Published papers وبلغ عددها 42 بحثاً (منهم 35 بحث منشور في دوريات عالمية و5 أبحاث منشورة في دوريات محلية وبحثان تم تقديمهم في مؤتمرات).
كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد البحوث الطبية و المعهد العالي للصحة العامة ومستشفى أيادى المستقبل، وكذلك تعاون بحثى مع مركز الطب التجديدى وتطبيقاته (سيرما) بجامعة الإسكندرية.
وقد كرمت الدكتورة أميرة طهيو منسقي عام الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الشئون الصحية الدكتور شيماء عبدالعزيز، والدكتور رشا عشماوي، والدكتورة بسمة مراد، والدكتورة صفاء حسن، والد كتور اشرف علم الدين.

وكما تم تكريم  رؤساء أقسام الأبحاث الاكلينيكيه وعدد من منسقى الأبحاث بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية ضمن إستراتيجية المديرية لدعم البحث العلمى والأبحاث.

الاسكندرية احتفالية أطباء الأسنان البحوث الطبية التراث المصري البحث العلمي الأبحاث الأكلينيكية

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