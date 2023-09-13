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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية عن التراث المصري الصيني بقلعة قايتباي في الإسكندرية

قلعة قايتباي بالاسكندرية
قلعة قايتباي بالاسكندرية

افتتح اليوم، محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية ويونج يي قنصل عام الصين بالإسكندرية معرضا مشتركا للصور الفوتوغرافية عن تراث وحضارة مصر والصين بقلعة قايتباي بالاسكندرية.

يأتي افتتاح المعرض، فى إطار التعاون المشترك بين مصر والصين، لاسيما فى مجال التراث الثقافي، وتحت عنوان" معرض الصور المصري الصيني".

وأوضح د. أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا المعرض يهدف من خلال ما يضمه من صور فوتوغرافية إلى الترويج للتراث الثقافي المصري والصيني مما يعكس عمق العلاقات  الثقافية بين الدولتين.

التراث الثقافي الصيني

فيما أشار محمد متولي أن هذا المعرض يضم 37 صورة منها 22  صورة تعبر عن التراث الثقافي الصيني و15 صورة عن التراث الإسلامي والقبطي واليهودي في مصر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم غد الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023. 

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أثار الإسكندرية الأثار الإسلامية والقبطية العلاقات الثقافية المجلس الاعلى للاثار بالإسكندرية قطاع الأثار الإسلامية والقبطية قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية قنصل عام الصين بالإسكندرية

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