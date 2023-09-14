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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 837 إعلان مخالف بأحياء الإسكندرية خلال شهر أغسطس

إزالة الاعلانات بأحياء
إزالة الاعلانات بأحياء الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات برئاسة إيمان جابر وقسم الاعلانات حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 837 إعلان مخالف خلال شهر أغسطس وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة التي تسئ للمظهر الحضاري المدينة، وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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