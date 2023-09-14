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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أول تعليق من المخابرات الأمريكية على فضيحة دفعها رشاوى لإخفاء منشأ كورونا

المخابرات المركزية
المخابرات المركزية الأمريكية

أكدت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، أنها تحقق في اتهامات بأن العديد من أعضاء فريق الوكالة المكلف بتحليل جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” قد حصلوا على أموال “كبيرة” مقابل الصمت من أجل تغيير موقفهم بشأن من أين جاء الفيروس، لكن الوكالة أكدت أنها لا تدفع لمحلليها للتوصل إلى استنتاجات معينة.

وقال تامي كوبرمان ثورب، المتحدث باسم وكالة المخابرات المركزية، في بيان لشبكة “إي بي سي” نيوز: “في وكالة المخابرات المركزية، نحن ملتزمون بأعلى معايير الدقة التحليلية والنزاهة والموضوعية. نحن لا ندفع للمحللين من أجل التوصل إلى استنتاجات محددة”.

واضاف: “نحن نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد وننظر فيها. وسنبقي لجان الرقابة في الكونجرس على اطلاع بالشكل المناسب”.

ويأتي تعليق وكالة المخابرات المركزية ردًا على الادعاءات الواردة في رسالة جديدة من اثنين من رؤساء مجلس النواب الجمهوريين إلى مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، أُرسلت أمس، والتي تقول إن هناك مُبلغًا عن المخالفات ضمن الرتب العليا الحالية في الوكالة، يقدم هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق، قالت لجنتان بمجلس النواب الأمريكي، نقلاً عن مُبلغ من داخل المجلس، إن ستة من محللي وكالة المخابرات المركزية في فريق اكتشاف كوفيد تم إعطاؤهم حافزًا ماليًا كبيرًا للإبلاغ عن أن تفشي فيروس كورونا عام 2019 لم ينشأ في أحد المختبرات.

تلقت اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا واللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب شهادة جديدة ومقلقة للمبلغين عن المخالفات فيما يتعلق بتحقيق وكالة المخابرات المركزية في أصول الوباء، من شخص يوصف بأنه “مسؤول كبير”.

ووفقا للمبلغ عن المخالفات، يعتقد ستة من أعضاء الفريق السبعة أن “الذكاء والعلم كانا كافيين لإجراء تقييم منخفض الثقة” بأن الفيروس نشأ في معهد ووهان لعلم الفيروسات. ويعتقد واحد فقط أن الفيروس جاء من حيوان، وفقا لرسالة أرسلتها اللجنتان إلى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

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وقال المبلغ عن المخالفات للجنة إن المحللين الستة عُرض عليهم المال لتغيير موقفهم حتى تتمكن الوكالة من التوصل إلى “التقرير العام النهائي لعدم اليقين”.

وطلب رئيس اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب، مايك تورنر ورئيس اللجنة الفرعية لفيروس كورونا براد وينستروب، وكلاهما جمهوريان من ولاية أوهايو، مستندات من بيرنز تتعلق بعمل الفريق. كما طلبوا من مدير العمليات السابق لوكالة المخابرات المركزية، أندرو ماكريديس، إجراء “مقابلة طوعية” في 26 سبتمبر.

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