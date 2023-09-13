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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

فضيحة مدوية.. الكشف عن رشاوي المخابرات الأمريكية لإخفاء منشأ فيروس كورونا

المخابرات الأمريكية
المخابرات الأمريكية

قالت لجنتان بمجلس النواب الأمريكي، نقلاً عن مُبلغ من داخل المجلس، إن ستة من محللي وكالة المخابرات المركزية في فريق اكتشاف كوفيد تم إعطاؤهم حافزًا ماليًا كبيرًا للإبلاغ عن أن تفشي فيروس كورونا عام 2019 لم ينشأ في أحد المختبرات.

تلقت اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا واللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب شهادة جديدة ومقلقة للمبلغين عن المخالفات فيما يتعلق بتحقيق وكالة المخابرات المركزية في أصول الوباء، من شخص يوصف بأنه “مسؤول كبير”.

ووفقا للمبلغ عن المخالفات، يعتقد ستة من أعضاء الفريق السبعة أن “الذكاء والعلم كانا كافيين لإجراء تقييم منخفض الثقة” بأن الفيروس نشأ في معهد ووهان لعلم الفيروسات. ويعتقد واحد فقط أن الفيروس جاء من حيوان، وفقا لرسالة أرسلتها اللجنتان إلى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

وقال المبلغ عن المخالفات للجنة إن المحللين الستة عُرض عليهم المال لتغيير موقفهم حتى تتمكن الوكالة من التوصل إلى “التقرير العام النهائي لعدم اليقين”.

وطلب رئيس اللجنة المختارة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب، مايك تورنر ورئيس اللجنة الفرعية لفيروس كورونا براد وينستروب، وكلاهما جمهوريان من ولاية أوهايو، مستندات من بيرنز تتعلق بعمل الفريق. كما طلبوا من مدير العمليات السابق لوكالة المخابرات المركزية، أندرو ماكريديس، إجراء “مقابلة طوعية” في 26 سبتمبر.

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وفي يونيو، قال مجتمع الاستخبارات الأمريكي، إن وكالاته المتعددة لم تتمكن من التوصل إلى إجماع حول مصدر الوباء، مع اعتقاد أربعة “عناصر” أنه “على الأرجح بسبب التعرض الطبيعي لحيوان مصاب به أو لفيروس سلف قريب”. بينما اعتقد شخص واحد فقط أنها “حادثة مرتبطة بالمختبر”.

ومع ذلك، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية إنه رأى أن فيروس كورونا “لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي”.

فيروس كورونا كورونا المخابرات المركزية كوفيد

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