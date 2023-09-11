عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفش مرعب.. قرار حاسم من “الغذاء والدواء” الأمريكية بعد ارتفاع إصابات كورونا

كورونا أمريكا
كورونا أمريكا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الإثنين، وسط ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وتمت صياغة المعززات التي صنعتها شركتا “فايزر” وموديرنا”، لاستهداف المتحورات المتداولة حاليًا، والتي ترتبط بمتحور “XBB” وهو متحور من “أوميكرون”.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان: “يظل التطعيم حاسما للصحة العامة والحماية المستمرة من العواقب الوخيمة لكوفيد-19، بما في ذلك العلاج في المستشفى والوفاة”.

وأضاف: “نطمئن الشعب أن هذه اللقاحات المحدثة قد استوفت المعايير العلمية الصارمة للوكالة فيما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع. ونحن نشجع بشدة أولئك المؤهلين على التفكير في التطعيم”.

وستجتمع لجنة استشارية مستقلة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 12 سبتمبر لتقديم توصيات بشأن من يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على الداعم الجديد. ستكون الخطوة الأخيرة هي التوقيع من مدير مركز السيطرة على الأمراض.

عودة ارتداء الكمامات.. فيروس كورونا يعصف بـ أمريكا

إنجلترا تعلن إصابة 34 حالة بمتحور كورونا الجديد

ومن المتوقع أن تكون الجرعات المعززة متاحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يتم تسليمها إلى الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أن يبدأ الإمداد الكبير الأسبوع المقبل.

كورونا فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا الغذاء والدواء الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

موضوعات متعلقة

350 ألف متضرر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن زلزال المغرب

تحرك من الإمارات لمواجهة آثار العاصفة دانيال في ليبيا

محمد بن راشد: عزاؤنا لأهالي ليبيا الشقيقة في ضحايا فيضانات العاصفة دانيال

رئيس البرازيل: حرب أوكرانيا ترهق البشرية

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة رئيس كوريا الشمالية المحتملة إلى روسيا

استغرقت يوما واحدا.. البرهان يعود إلى السودان بعد زيارة رسمية لـ إريتريا

الكرملين: الغرب لا يتردد في فعل أي شيء لهز الوضع داخل روسيا

انخفاض شديد لـ الدولار.. والذهب يسجل ارتفاعا كبيرا بسبب بيانات اقتصادية حاسمة

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

هتشوف مين صاحب نية هالكة.. رسالة نارية من محمود كهربا تثير التكهنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ