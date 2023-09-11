تفش مرعب.. قرار حاسم من “الغذاء والدواء” الأمريكية بعد ارتفاع إصابات كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، اليوم الإثنين، وسط ارتفاع الحالات ودخول المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

وتمت صياغة المعززات التي صنعتها شركتا “فايزر” وموديرنا”، لاستهداف المتحورات المتداولة حاليًا، والتي ترتبط بمتحور “XBB” وهو متحور من “أوميكرون”.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان: “يظل التطعيم حاسما للصحة العامة والحماية المستمرة من العواقب الوخيمة لكوفيد-19، بما في ذلك العلاج في المستشفى والوفاة”.

وأضاف: “نطمئن الشعب أن هذه اللقاحات المحدثة قد استوفت المعايير العلمية الصارمة للوكالة فيما يتعلق بالسلامة والفعالية وجودة التصنيع. ونحن نشجع بشدة أولئك المؤهلين على التفكير في التطعيم”.

وستجتمع لجنة استشارية مستقلة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في 12 سبتمبر لتقديم توصيات بشأن من يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على الداعم الجديد. ستكون الخطوة الأخيرة هي التوقيع من مدير مركز السيطرة على الأمراض.

ومن المتوقع أن تكون الجرعات المعززة متاحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث يتم تسليمها إلى الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أن يبدأ الإمداد الكبير الأسبوع المقبل.