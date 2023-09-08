إنجلترا تعلن إصابة 34 حالة بمتحور كورونا الجديد

قالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ،اليوم الجمعة، إنه تم تحديد 34 حالة إصابة بفيروس كورونا مرتبطة بالسلالة المتحورة للغاية BA.2.86 في إنجلترا.

يحمل فرع أوميكرون أكثر من 35 طفرة في أجزاء رئيسية من الفيروس مقارنة بـ XBB.1.5، وهو المتغير السائد خلال معظم عام 2023، وهو رقم يتساوى تقريبًا مع متغير أوميكرون الذي تسبب في إصابات قياسية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ومن بين الحالات المؤكدة الـ 34 التي تم تحديدها حتى 4 سبتمبر، تم إدخال خمسة مرضى إلى المستشفى ولم يتم ربط أي حالة وفاة بالسلالة الناشئة الجديدة.

وقالت الوكالة إن 28 من الحالات المؤكدة تم تحديدها من تفشي واحد في دار رعاية في نورفولك.

قالت شركة موديرنا ومنافستها فايزر أمس أول الأربعاء، أن لقاحاتهما المحدثة لكوفيد-19 ولدت استجابات قوية في الاختبار ضد البديل BA.2.86.

وتم اكتشاف BA.2.86 لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو.

ومنذ ذلك الحين تم اكتشافه في مرضى آخرين ظهرت عليهم الأعراض، في الفحص الروتيني بالمطارات، وفي عينات مياه الصرف الصحي في دول مثل سويسرا وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى إسرائيل والدنمارك والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إنه بناءً على البيانات الجديدة، من المبكر استخلاص أي استنتاجات حول سلوك BA.2.86 بين سكان المملكة المتحدة على نطاق أوسع، لكن البديل قد يكون قابلاً للانتقال بدرجة كافية في بيئة الاتصال الوثيق.