لقي عامل مصرعه، منذ قليل، إثر سقوطه من مرتفع داخل موقع عمل بمنطقة مناجم فوسفات هضبة أبو طرطور التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

مصرع عامل سقط من مرتفع بمنطقة مناجم فوسفات الوادي الجديد

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثة عامل إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، عقب تعرضه لحادث سقوط داخل منطقة مناجم فوسفات أبو طرطور.

وتبين من الفحص، أن المتوفى يدعى رفاعي ال ر، 21 عامًا، عامل، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من مرتفع بموقع عمل داخل منطقة مناجم فوسفات هضبة أبو طرطور بمركز الخارجة.

وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ومعرفة ملابسات الواقعة