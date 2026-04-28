إصابات خطيرة.. حمار يعقر 3 أشخاص في قرية كوم الديربي بالدقهلبة

عقر حمار ثلاثة أشخاص بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وإصابتهم بإصابات متفرقة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بعقر جماعي لحمار أصاب ثلاثة أشخاص بشارع البحر بقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة، مما إدى لإصابتهم بإصابات متنوعة.

إصابات خطيرة

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين إصابة كل من سعد إبراهيم سرحان 71عاما بجروح قطعية باليد اليمنى والظهر ورضا عبدالرحمن عبدالحميد 64 عاما بخدوش مدممة باليد اليسرى ومحمد ربيع علي 31 عاما بخدوش مدممة بالساق اليمنى والركبة اليمنى والظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات المنصورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.