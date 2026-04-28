الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
عبد العزيز جمال

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، وسط أجواء ربيعية متقلبة بين الدفء في النهار والبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، ما يعكس حالة من التقلبات الجوية المعتادة في هذا التوقيت من العام.

حالة الطقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا

يسود اليوم طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويعود الطقس إلى البرودة ليلًا في معظم المحافظات.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

شبورة مائية كثيفة في الصباح

تشهد البلاد شبورة مائية في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى:

  • شمال البلاد
  • القاهرة الكبرى
  • مدن القناة
  • شمال الصعيد
  • وسط سيناء

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

شبورة وضباب - ارشيفية

نشاط رياح على عدة مناطق

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س، وتشمل:

  • الوجه البحري
  • السواحل الغربية
  • جنوب سيناء
  • شمال وجنوب الصعيد

ويكون النشاط على فترات متقطعة دون تأثير كبير مستمر.

سحب منخفضة وفرص رذاذ خفيف

تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من:

  • السواحل الشمالية
  • الوجه البحري
  • القاهرة الكبرى
  • مدن القناة

وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

القاهرة الكبرى

العظمى: 29 درجة

الصغرى: 17 درجة

الإسكندرية

العظمى: 24 درجة

الصغرى: 15 درجة

مطروح

العظمى: 23 درجة

الصغرى: 15 درجة

سوهاج

العظمى: 30 درجة

الصغرى: 16 درجة

قنا

العظمى: 31 درجة

الصغرى: 16 درجة

أسوان

العظمى: 32 درجة

الصغرى: 18 درجة

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

نصحت هيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار التغيرات السريعة في حالة الطقس خلال هذه الفترة الانتقالية من الربيع.

