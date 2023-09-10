عودة ارتداء الكمامات.. فيروس كورونا يعصف بـ أمريكا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن حالات فيروس كورونا تتزايد من جديد في أمريكا، وعادت الكمامات من جديد، ويطلب من الناس البقاء في المنزل عندما يكونون مرضى.

وأضافت "وول ستريت جورنال”، أن "عودة كورونا إلى الظهور تذكرنا بأنه ما زالت لديه القدرة على إعاقة عمليتي التعلم والعمل”.

وأوضحت أن القليل من الشركات والمدارس جاهزة لاستعادة إجراءات مثل قواعد الارتداء الصارمة للكمامات، التي كانت شائعة خلال السنوات الأولى للجائحة.

وقالت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، إنها فتحت 73 تحقيقًا بشأن تفشي فيروس كورونا في الثلاثين يومًا السابقة.

وحثت نقابة المعلمين المتحدة في لوس أنجلوس الطلاب على ارتداء قناع إذا حضروا إلى المدرسة وهم يعانون من أعراض كورونا.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن "الوضع يبقى مراقبًا في معظم المدارس، ويُشجع في بعض الحالات على ارتداء الأقنعة والبقاء في المنزل إذا كان الشخص معرضًا للخطر".

وحسب "وول ستريت جورنال”، قال الدكتور ويليام شافنر، طبيب الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، إنه “يتوجب على الأشخاص المعرضين لخطر كبير ويعانون من مخاطر عالية ارتداء الكمامات عند السفر على متن الطائرات والحافلات أو القطارات أو في الأنشطة الداخلية التي تشمل العديد من الأشخاص”.

وتوصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يرتدي الأشخاص الذين يختبرون إيجابيًا لفيروس كورونا الكمامات عند التواجد بالقرب من الآخرين لمدة 10 أيام.