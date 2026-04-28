الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طريقة الاستغفار الصحيحة كما وردت في السنة النبوية.. كلمات بسيطة تفتح لك أبواب الرحمة

طريقة الاستغفار الصحيحة
طريقة الاستغفار الصحيحة
أحمد سعيد

الاستغفار من أعظم العبادات الصالحة التي تقرب العبد إلى خالقه، فهو مفتاح الرحمة وسبب مغفرة الذنوب وتفريج الهموم وكذلك الاستغفار سبب في زيادة الرزق، لذا تجد كثيرين يبحثون عن طريقة الاستغفار الصحيحة، و أفضل صيغ الاستغفار، وفضل الاستغفار في الإسلام، خاصة مع تزايد الضغوط الحياتية والحاجة إلى الطمأنينة والسكينة وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ الاستغفار وأبرزها سيد الاستغفار . 

لماذا يجب الحرص على الاستغفار يوميا؟

وفي هذا السياق، وضّح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الله قال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، مشيرا إلى أن المخاطب في الآية الكريمة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، منوها بأن الخطاب كما هو موجه للنبي فإنه كذلك يكون موجها إلى الأمة من بعده.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في منشور سابق له على فيسبوك، تأمَّل أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك أنت، ويقول لك: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ" إذًا فالاستغفار عظيمُ الشأن؛ لأنه إن كانت هناك ذنوب فإن الله يعفو عنها، وإن لم تكن، كان إظهارًا للعبودية ورفعةً في الدرجات.

فضل المداومة على الاستغفار

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشوراً يوضح فيه الفضائل العظيمة والمزايا التي يختص بها المستغفرون في الدنيا والآخرة.

وأكد المركز في منشوره أن الله عز وجل وعد عباده المستغفرين بسعة الرزق ورغد العيش، بالإضافة إلى حلول البركة في الأموال والأولاد، مشدداً على أن الإنسان العاقل هو من يلزم الاستغفار ويداوم عليه في يومه وليلته.

وأوضح الأزهر للفتوى أن المداومة على الاستغفار هي مفتاح من مفاتيح الفرج وتيسير الأمور المتعسرة، مستشهداً بقول الله تعالى في سورة نوح: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا}.

وأشار إلى أن نص الآية الكريمة يبرز كيف يفتح الاستغفار أبواب الخيرات المادية والمعنوية، من نزول الأمطار والبركة في المال والولد، وصولاً إلى نماء الزرع وجريان الأنهار، مما يجعله من أعظم العبادات التي تربط العبد بربه وتصلح له حاله.

صيغ الاستغفار الصحيحة مكتوبة

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغٍ عظيمة للاستغفار أفضلها "سيد الاستغفار"، الذي يحمل معاني التوبة الصادقة والرجوع إلى الله، وصيغة سيد الاستغفار .

ويمكن ترديد دعاء سيد الاستغفار وهو على النحو التالي: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"،وهذه الصيغة هي من أكمل الصّيغ، وتقال صباحًا، ومساءً كالأذكار، فمن قالها دخل الجنّة.

دعاء الاستغفار قبل النوم

وفي صحيح البخاري ما يقرب منه، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ».

دعاء الاستغفار قبل النوم

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر». رواه الترمذي.

أفضل صيغ الاستغفار

صيغ الاستغفار توجد 7 صيغ للاستغفار أفضلها أن يقول العبد: «اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ»، وهذه الصيغة من الاستغفار اسمها سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ.
 

ووردت صيغة سيد الاستغفارففي صحيح البخاري، عن شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللهمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ. مَنْ قَالَهَا مِنْ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنْ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

صيغة الاستغفار الثانية أن يقول العبد لفظ -«أستغفر الله»: صيغة الاستغفار الثالثة: «رب اغفر لي»، صيغة الاستغفار الرابعة «اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» صيغة الاستغفار الخامسة: «رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الغفور، أو التواب الرحيم».

أفضل صيغ الاستغفار ، صيغة الاستغفار السادسة: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»، صيغة الاستغفار السابعة: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه».

