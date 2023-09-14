وزيرة خارجية فرنسا في مصر .. 3 ملفات وحدث مهم تتصدّر لقاءاتها

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو 2014، أهمية كبرى لملف السياسة الخارجية وعلاقات مصر بجميع دول العالم، سواء على المستويين الثنائي أو الجماعي.

أدى الاهتمام بالملف الخارجي إلى تحسين وتوطيد علاقات القاهرة بجميع القوى الدولية، ويتضح ذلك جليًا من زيارات وجولات الرئيس السيسي المتعددة ومشاركاته الخارجية بقمم دولية بين القارات لتعزيز التواصل والتشاور والتنسيق في مختلف الملفات.

السيسي ووزيرة خارجية فرنسا

قمة بين مصر وفرنسا

استقبل الرئيس السيسي، اليوم الخميس، وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تمت الإشادة خلال اللقاء بالتطور المستمر على جميع الأصعدة في العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا سواءً على المستوى الرسمي بين قيادتي الدولتين أو على المستوى الشعبي.

كما تم تأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومساندة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن التنسيق السياسي المستمر والمكثف.

وثمنت وزيرة الخارجية الفرنسية النهج المعتدل والرشيد للسياسة الخارجية المصرية في العمل على تسوية الأزمات، وإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد أيضا ما توليه مصر من أهمية لتعزيز التعاون مع فرنسا، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة، وتنسيق الجهود للتصدي للتداعيات السلبية للأوضاع السياسية الدولية، خاصة فيما يتصل بالجوانب المتعلقة بالارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة والتمويل.

وتناول اللقاء أيضا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، والجهود الجارية لتسوية الأزمات في عدد من دول المنطقة، لاسيما في السودان وليبيا، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الساحل.

مصر وفرنسا

مصر رمانة الميزان

وأكد الرئيس مواصلة مصر العمل بأقصى طاقة لدفع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية وسلمية للأزمات القائمة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ويصون مقدرات الشعوب وتطلعاتها نحو المستقبل الأفضل.​

في هذا الصدد قالت جيهان جادو عضو المجلس المحلي في فرساي، إن العلاقات المصرية الفرنسية في أبهي عصورها وتناغم بين القاهرة وباريس واضح خاصة على المستوى السياسي، فضلاً عن أن مصر فرضت نفسها علي الساحة السياسية وبقوة بين دول العالم المختلف لذلك تتهافت عليها كل الدول لتوطيد العلاقات الثنائية معها.

وأضافت "جادو" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية لمصر ليست بالغريبة لإن العلاقات بين البلدين لها جذور راسخة، مشيرة إلى أن زيارة وزيرة الخارجية هذه المرة تأتي في إطار البحث أولاً في التعاون المشترك مع مصر على الصعيد الدولي، وثانياً لدراسة العديد من الملفات الهامة مثل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقه باعتبار أن مصر هي رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط لما لها من دور محوري لحفظ استقرار المنطقة بأكملها.

وأردفت "جادو": من وجهه نظري المتواضعة أن هذه الزيارة تأتي لطرح العديد من الملفات المشتركة مثلاً مكافحة الإرهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية علاوة على أخذ رأي مصر فيما يدور من أزمات في الجنوب الافريقي، لذلك فرنسا تثمن جهود مصر في حل العديد من الأزمات في أفريقيا وأن سياسة مصر في الاعتدال وعدم الانحياز تشكل أريحية لفرنسا وتتناغم مع سياستها الحالية.