وزيرة خارجية فرنسا: مصر وقفت بجانبنا العام الماضي عندما احتجنا إلى الغاز

قالت وزيرة خارجية فرنسا خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، ‏نحن نتضرر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لأن الامر يتعلق بالمبادئ التي تسمح لنا بالعيش معا ونشعر جميعا بارتفاع الأسعار والصعوبات في واردات الطاقة وتقلب أسعار الطاقة وانعدام الأمن الغذائي ومصر تعرف ذلك لأنكم تضررتم بسبب انعدام الأمن الغذائي.

وتابعت نحن الاتحاد الأوروبي كنا حاضرين إلى جانبكم في توفير السلع التي تحتاجوا إليها وعلينا أن نؤكد على مصلحتنا نحن الاثنين وأن نطلب من روسيا إيقاف هذه الحرب التي تعاني منها المنطقة وكل العالم وهذه الحرب لا مبرر لها ويجب أن تتوقف.

وأضافت ‏نحن أصدقاء أوفياء لكم وأنتم أيضا أصدقاء أوفياء لفرنسا، نتحدث عندما احتاجك فرنسا إلى الغاز كنتم بجانبنا وأن العام الماضي احتجنا إلى الغاز ومصر وقفت بجانبنا وساعدتنا عندما كنا بحاجة إلى الغاز.