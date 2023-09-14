سامح شكري: نتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن ‏هناك كثير من التوافق في الرؤى بين الجانبين المصري والفرنسي على استمرار التنسيق والتعاون لإيجاد حلول للمشكلات المزمنة والتوصل إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة لاتصالها المباشر بالأمن والاستقرار في أوروبا.

وتابع أن انتمائنا المشترك للمتوسط هو أيضا يعزز العلاقات المصرية الفرنسية، ‏وأيضا العلاقة على المستوى الثقافي بين البلدين واهتمام فرنسا الكبير بالحضارة الفرعونية واهتمام مصر بالثقافة الفرنسية، وسوف نستمر في مشاوراتنا واتصالاتنا، ونتطلع إلى زيارة قريبة من الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر لاستمرار وتيرة الاتصالات التي تعطي زخم وتدفع بالمزيد من التعاون واستكشاف المجالات التي تخدم مصلحة البلدين.