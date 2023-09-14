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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم طالبتي مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ عن مشروعهما تحلية مياه البحر.. صور

الطالبتان الفائزتان
الطالبتان الفائزتان

ثمن  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكريم طالبتين من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، خلال الملتقى البحثي ( التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع ) المنعقد بمقر معهد بحوث الالكترونيات، ضمن البحوث الإلكترونية المقدمة.

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الطالبتان هما: منة الله رمضان حام، وإيثار عبد المنجي السعيد، لابتكارهما مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وجرى تكريم مشرف المشروع محمد محمد بدوي، ومسئول المسابقات الدكتورة سامية الزيات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وإشراف ماجد فكري، مدير مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ.

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IMG-20230914-WA0203
IMG-20230914-WA0201
IMG-20230914-WA0201
التحالف الوطني اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المتفوقين للعلوم بالطاقة الشمسية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين طلاب مدرسة المتفوقين طلاب مدرسة طالبتين طالبتان كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

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