تكريم طالبتي مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ عن مشروعهما تحلية مياه البحر.. صور

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكريم طالبتين من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، خلال الملتقى البحثي ( التكامل بين المخرجات البحثية ومتطلبات التنمية الشاملة للمجتمع ) المنعقد بمقر معهد بحوث الالكترونيات، ضمن البحوث الإلكترونية المقدمة.

الطالبتان هما: منة الله رمضان حام، وإيثار عبد المنجي السعيد، لابتكارهما مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وجرى تكريم مشرف المشروع محمد محمد بدوي، ومسئول المسابقات الدكتورة سامية الزيات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، وإشراف ماجد فكري، مدير مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ.

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