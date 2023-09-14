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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن المواطنة والتنشئة السياسية للشباب في كفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة عن المواطنة والتنشئة السياسية بمشاركة 50 عضواً من أعضاء برلمان الشباب ضمن خطة البرنامج الموحد للتعليم المدني اليوم الخميس بقاعة التعليم المدني بالمديرية، أدارها الدكتور ماهر أبو خوات عميد كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دور بروتوكول التعاون بين المديرية وجامعة كفر الشيخ في إثراء الحراك الثقافي والتنويري لدى الشباب من خلال ندوات التثقيف السياسي مرحبا بضيف الندوة الدكتور ماهر أبو خوات، وبحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

من جانبه، أكد عميد كلية الحقوق، أن المواطنة مفهوم قائم في مضمونه على قيم الانتماء والولاء للوطن، مؤكداً أن على كل مواطن أن يدرك ما عليه من مسؤوليات تجاه بلده كما ينادى بحقوقه، فكل مواطن هو سفير لبلده في الخارج طالما أدرك قيمة الجنسية التي يحملها ليكون عنوان مشرف لوطنه بين الأمم وكلما تمسك بأخلاقه ومبادئه وأدرك قيمة ومكانة وطنه بين الدول، كلما كان حجر الزاوية في بناء الوطن وكان سبباً في خلق فرص الاستثمار والتنمية في بلاده.

تناول الدكتور ماهر أبو خوات، قضية احترام الحريات وثقافة احترام الخصوصية، مؤكدا أن كل مواطن له كامل الحق في التعبير ما لم يتعارض مع النظام العام للدولة "القوانين" أو ما يتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتا إلى أن وحدة وتلاحم أبناء الشعب الواحد وحده هو ضمانة استقرار الأوطان ودرع الحماية الأول ضد التفكك والانهيار، موجهاً الدعوة للشباب بالاهتمام بالتثقف والاطلاع وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق أو قراءة ما وراء الخبر.

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