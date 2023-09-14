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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوبا : لسنا ضد مواطنينا في حربهم ضد أوكرانيا

كوبا
كوبا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، اليوم الخميس، نقلا عن السفير الكوبي في موسكو، أن كوبا لا تعارض المشاركة القانونية لمواطنيها في الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك على الرغم من حملة هافانا على تهريب الكوبيين للقتال في صفوف الكرملين.

وقالت السلطات الكوبية الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على 17 شخصا بتهم تتعلق بعصابة من المتاجرين بالبشر يُزعم أنها استدرجت شبابا كوبيا للخدمة في الجيش الروسي وسط الحرب في أوكرانيا.

وقال السفير الكوبي في موسكو، خوليو أنطونيو جارمينديا بينا، إن المعتقلين وجميعهم مواطنون كوبيون متورطون في أنشطة غير قانونية وخرقوا القانون.

وأضاف: “ليس لدينا أي شيء ضد الكوبيين الذين يريدون فقط توقيع عقد والمشاركة بشكل قانوني مع الجيش الروسي في هذه العملية. لكننا ضد عدم الشرعية وهذه العمليات التي لا علاقة لها بالمجال القانوني”.

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ولم يذكر السفير، ما إذا كانت كوبا ستشعر بالارتياح تجاه مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا في الحرب التي دخلت الآن شهرها التاسع عشر.

موسكو كوبا الحرب الروسية أوكرانيا الكرملين

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