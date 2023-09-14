الحرب الإلكترونية.. كيف تستفيد أمريكا من الصراع في أوكرانيا؟

أفادت صحيفة “ديفينس نيوز” الأمريكية، التي تركز على الشؤون العسكرية، بأن البنتاجون يقوم بتدوين الملاحظات حول استخدام روسيا وأوكرانيا للحرب الإلكترونية في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة محتملة مع الصين.

وغطى المقال المناقشة الأخيرة في مؤتمر الطيران والفضاء والسايبر في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند، حيث ضم الحدث جوش كوسلوف، قائد الجناح رقم 350، الذي تم إنشاؤه قبل عامين لقيادة محاولة البلاد للحاق بركب الحرب الإلكترونية المتقدمة.

وقال القائد العسكري الأمريكي عن الصراع في أوكرانيا، إن “خفة الحركة التي أظهرها الطرفان، في الطريقة التي ينفذون بها العمليات في الطيف، رائعة. كلا الجانبين يقومان بلعبة القط والفأر بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “في المستقبل، بالنسبة لنا، إذا واجهنا أحد أقراننا، فإن المرونة والسرعة هي مفتاح النجاح في هذا المجال”.

تشير منظمات الخبراء العسكريين، مثل المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، إلى قدرات الحرب الإلكترونية الروسية باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لفشل القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم ملموس خلال الأشهر الثلاثة من هجومها المضاد الصيفي.

وفي ساحة المعركة، تتدخل القوات الروسية في الاتصالات الأوكرانية، وتفسد استهداف الذخائر الدقيقة المقدمة من الغرب، وتحدد أهداف الضربات من خلال إشارات استخباراتية.

وتساعد الإجراءات المضادة الإلكترونية أيضًا الجيش الروسي على إحباط هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية داخل روسيا.

ووصفت القيادة الأوكرانية أمتها بأنها ساحة اختبار لأنظمة الأسلحة الغربية المتقدمة، بحجة أن الشركات المصنعة لديها فرصة فريدة لإجراء تجارب قتالية حقيقية لنماذجها الأولية.