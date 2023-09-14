عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب الإلكترونية.. كيف تستفيد أمريكا من الصراع في أوكرانيا؟

صدى البلد

أفادت صحيفة “ديفينس نيوز” الأمريكية، التي تركز على الشؤون العسكرية، بأن البنتاجون يقوم بتدوين الملاحظات حول استخدام روسيا وأوكرانيا للحرب الإلكترونية في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة محتملة مع الصين.

وغطى المقال المناقشة الأخيرة في مؤتمر الطيران والفضاء والسايبر في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند، حيث ضم الحدث جوش كوسلوف، قائد الجناح رقم 350، الذي تم إنشاؤه قبل عامين لقيادة محاولة البلاد للحاق بركب الحرب الإلكترونية المتقدمة.

وقال القائد العسكري الأمريكي عن الصراع في أوكرانيا، إن “خفة الحركة التي أظهرها الطرفان، في الطريقة التي ينفذون بها العمليات في الطيف، رائعة. كلا الجانبين يقومان بلعبة القط والفأر بشكل جيد للغاية”.

وأضاف: “في المستقبل، بالنسبة لنا، إذا واجهنا أحد أقراننا، فإن المرونة والسرعة هي مفتاح النجاح في هذا المجال”.

تشير منظمات الخبراء العسكريين، مثل المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، إلى قدرات الحرب الإلكترونية الروسية باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية لفشل القوات الأوكرانية في تحقيق أي تقدم ملموس خلال الأشهر الثلاثة من هجومها المضاد الصيفي.

بسبب قلق الإدارة الأمريكية.. بايدن يقرر تعيين مبعوثة خاصة لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا

سقوط وشيك.. روسيا تستعد للسيطرة على مدن كبرى في أوكرانيا

وفي ساحة المعركة، تتدخل القوات الروسية في الاتصالات الأوكرانية، وتفسد استهداف الذخائر الدقيقة المقدمة من الغرب، وتحدد أهداف الضربات من خلال إشارات استخباراتية.

وتساعد الإجراءات المضادة الإلكترونية أيضًا الجيش الروسي على إحباط هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية داخل روسيا.

ووصفت القيادة الأوكرانية أمتها بأنها ساحة اختبار لأنظمة الأسلحة الغربية المتقدمة، بحجة أن الشركات المصنعة لديها فرصة فريدة لإجراء تجارب قتالية حقيقية لنماذجها الأولية.

البنتاجون روسيا الصين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من المخابرات الأمريكية على فضيحة دفعها رشاوى لإخفاء منشأ كورونا

بوليتيكو: زيلينسكي قد يجد نفسه على نفس الطاولة مع ممثل روسيا باجتماع مجلس الأمن

البحرية الأمريكية تعلن وصول غواصة نووية إلى النرويج

إنجاز طبي كبير.. كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بكفاءة لمدة شهرين

بعد بايدن.. رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه العزل من منصبه

مصرع 77 ألف جندي أوكراني.. أمريكا تكشف عن اقتراب انهيار جيش كييف

تعليق أمريكي مفاجئ على اكتشاف جثامين كائنات فضائية في المكسيك

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: النجم الساطع أظهر المستوى الراقى للقوات المسلحة.. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

مدبولي : توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك

الكاف يعلن حكام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر لدعم إغاثة الشعب الليبي

بشرى .. معاش إضافي لهذه الفئات بـ قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ