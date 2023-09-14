بسبب قلق الإدارة الأمريكية.. بايدن يقرر تعيين مبعوثة خاصة لإنقاذ اقتصاد أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعيين وزيرة التجارة السابقة، بيني بريتزكر، لتكون مبعوثة خاصة للتعافي الاقتصادي في أوكرانيا، وهو منصب جديد يشير إلى قلق إدارة بايدن بشأن الوضع الاقتصادي لكييف على المدى الطويل حتى مع استمرار حربها مع روسيا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، إن “بريتزكر ستقود جهود الولايات المتحدة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني من خلال العمل مع الحكومة الأوكرانية جنبًا إلى جنب مع حلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص”.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن “بريتزكر، 64 عامًا، ستقوم بتشجيع الاستراتيجيات المؤيدة للاستثمار في أوكرانيا مع حشد الاستثمار العام والخاص من الدول الأخرى.. وتخطط للسفر إلى البلاد في الأسابيع المقبلة للبدء في تقييم حالة اقتصادها والالتقاء بالقادة السياسيين ورجال الأعمال”.

ويستعد البيت الأبيض للإعلان عن التعيين اليوم الخميس، وستعمل بريتزكر في وزارة الخارجية، وستقدم تقاريرها إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.