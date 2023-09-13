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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: أساليب «جمهورية الموز» لـ بايدن أعطت بوتين أسبابًا لإدانة أمريكا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الاضطهاد الذي رتبه له الرئيس جو بايدن، أعطى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سببًا لانتقاد أمريكا.

وكتب ترامب، علي منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: ”يستخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المعاملة غير القانونية لجمهورية “الموز” لجو بايدن مع خصمه السياسي، الذي يضربه بشكل مؤلم في جميع استطلاعات الرأي، لإدانة أمريكا”.

وفي وقت سابق من اليوم، وضعت القاضية الفيدرالية المسؤولة عن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية الوثائق السرية، سلسلة من القيود حول أين وكيف يمكن للرئيس السابق مراجعة ومناقشة المعلومات السرية مع محاميه أثناء استعدادهم لمحاكمتهم القادمة.

وأصدرت القاضية الأمريكية، إيلين كانون، أمر الحماية المؤلف من 16 صفحة، بعد أن وافقت على طلب من المدعي الخاص جاك سميث الذي حدد الإجراءات التي يجب على ترامب ومحاميه اتباعها عند التعامل مع المعلومات السرية التي تم الكشف عنها لهم فيما يتعلق بالقضية.

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يأتي هذا الأمر بعد أن مثل محامو وزارة العدل والرئيس السابق أمام كانون في فلوريدا يوم الثلاثاء لجلسة استماع مغلقة بشأن طلب الحكومة.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه في المنتدى الاقتصادي الشرقي، محاكمات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنها اضطهاد لأسباب سياسية وإظهار كل تعفن النظام السياسي الأمريكي، الذي لا يستطيع التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية.

دونالد ترامب أمريكا جو بايدن الرئيس الأمريكي السابق فلاديمير بوتين

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