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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تسريب فضائحه.. هانتر بايدن يقاضي مساعد ترامب السابق

هانتر بايدن
هانتر بايدن

رفع محامو هانتر بايدن، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد جاريت زيجلر، مساعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بسبب دوره المزعوم في نشر مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والصور المحرجة على الإنترنت يُزعم أنها تخص نجل الرئيس.

الدعوى المكونة من 13 صفحة، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تتهم زيجلر بـ”الوصول بشكل غير صحيح إلى بيانات الكمبيوتر التي لا يملكونها والتلاعب بها والتلاعب بها وتغييرها ونسخها وإتلافها” في انتهاك لقوانين الاحتيال الحاسوبي في الولاية.

وبرز زيجلر، وهو مساعد سابق للمستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، كواحد من أكثر منتقدي عائلة بايدن صراحة، وغالبًا ما يستخدم لغة فظة لتوبيخ الرئيس جو بايدن وابنه المحاصر عبر الإنترنت.

وتصف الدعوى بالتفصيل كيف حصل زيجلر و10 متهمين آخرين لم يتم ذكر أسمائهم على بيانات تخص هانتر بايدن وقاموا بنشر “عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وآلاف الصور وعشرات مقاطع الفيديو والتسجيلات” على الإنترنت.

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ويسعى هانتر بايدن إلى إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين لتحديد الأضرار المناسبة وإصدار أمر قضائي يمنع زيغلر من الاستمرار في الوصول إلى بياناته أو التلاعب بها.

وكتب محامو هانتر بايدن: “بينما يحق للمدعى عليه زيجلر في التعبير عن آرائه المتطرفة والمخالفة للواقع، فإنه ليس له الحق في الانخراط في أنشطة غير قانونية لتعزيز أجندته اليمينية. ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط ما فعله المدعى عليه زيجلر وما يسمى بمجموعة الأبحاث غير الربحية”.

هانتر بايدن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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