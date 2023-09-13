مفاجأة.. ترامب كان على علم مسبق بإستراتيجية الجمهوريين لعزل بايدن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز”، الأمريكية، نقلا عن مصدر مقرب، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان على علم مسبق باستراتيجية الجمهوريين لبدء إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في مجلس النواب، ودفع زملائه أعضاء الحزب سرا نحوها.

وقالت "نيويورك تايمز”، إن “ترامب دفع المشرعين الجمهوريين سراً إلى عزل بايدن”، مشيرة إلي أن “الرئيس الأمريكي السابق تواصل بانتظام حول هذا الموضوع مع عدد من المشرعين خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك ممثلو المجموعة الجمهورية في تجمع الحرية، المعروف بانتقاداته للحكومة والرئيس”.

وأوضحت أن “حقيقة المناقشة مع ترامب حول استراتيجية عزل بايدن قبل إطلاق الإجراء نفسه، أكدتها عضوة مجلس النواب مارجوري تايلور جرين”.

وأضافت: "أطلعت عضوة مجلس النواب، مارجوري تايلور جرين، ترامب على الإستراتيجية في إجراءات العزل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا علاقة له بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، موضحا أن مكالماته الخاصة مع ابنه هانتر هي مخاوف على عائلته.

جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن أعلن الجمهوريون في الكونجرس إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سامز، ردا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلائهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، إن “الرئيس بايدن لا علاقة له بالأمر”.

وقال سامز: "تحققت صحيفة واشنطن بوست من ذلك ووجدت أنه غير صحيح. وقال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الذين راجعوا تقارير وزارة الخزانة بأنفسهم إنه لا توجد صلة بالرئيس بايدن".

وأضاف: “قال الرئيس مرارًا وتكرارًا علنًا إنه ليس على علم بالاتصالات التجارية لهانتر وأقاربه الآخرين في الخارج، لكنه متأكد من أنهم لم يفعلوا أي شيء يستحق الشجب”.