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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهامات بالفساد.. البيت الأبيض يعلق على إجراءات الكونجرس لعزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا علاقة له بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، موضحا أن مكالماته الخاصة مع ابنه هانتر هي مخاوف على عائلته.

جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن أعلن الجمهوريون في الكونجرس إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سامز، ردا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلائهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، إن “الرئيس بايدن لا علاقة له بالأمر”.

وقال سامز: "تحققت صحيفة واشنطن بوست من ذلك ووجدت أنه غير صحيح. وقال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الذين راجعوا تقارير وزارة الخزانة بأنفسهم إنه لا توجد صلة بالرئيس بايدن".

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واضاف: “قال الرئيس مرارًا وتكرارًا علنًا إنه ليس على علم بالاتصالات التجارية لهانتر وأقاربه الآخرين في الخارج، لكنه متأكد من أنهم لم يفعلوا أي شيء يستحق الشجب”.

ويزعم خصوم بايدن السياسيون، نقلاً عن شهود، أن بايدن كان يتحدث عبر الهاتف مع ابنه عدة مرات في خضم مفاوضات تجارية وشارك في حفلات الاستقبال حيث تمت دعوة شركاء الأعمال.

وقال سامز: "الحقيقة هي أن الرئيس، كما قال علانية، كان يتصل بأفراد أسرته كل يوم لسنوات عديدة للاطمئنان عليهم. كل يوم يتصل بابنه وأقارب آخرين لمعرفة أحوالهم... إنها عائلة متماسكة للغاية".

الرئيس الأمريكي بايدن الجمهوريون الكونجرس

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