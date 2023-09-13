من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأربعاء، إنه تم طرح مقترحات لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى عندما كان نائبا للرئيس.

وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”: “لقد قدمت مواد عزل ضد بايدن بسبب تعاملاته التجارية الفاسدة في أوكرانيا والصين عندما كان نائباً للرئيس في أول يوم له في منصبه”.

وأضافت عضو الكونجرس الأمريكي، أنها اضطرت إلى "طرد" عضو الكونجرس جايتس لدعم مقالاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا علاقة له بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، موضحا أن مكالماته الخاصة مع ابنه هانتر هي مخاوف على عائلته.

جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد أن أعلن الجمهوريون في الكونجرس إجراء تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سامز، ردا على مزاعم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بأن أفراد عائلة بايدن ووكلائهم تلقوا ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية مختلفة، إن “الرئيس بايدن لا علاقة له بالأمر”.

وقال سامز: "تحققت صحيفة واشنطن بوست من ذلك ووجدت أنه غير صحيح. وقال أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الذين راجعوا تقارير وزارة الخزانة بأنفسهم إنه لا توجد صلة بالرئيس بايدن".

واضاف: “قال الرئيس مرارًا وتكرارًا علنًا إنه ليس على علم بالاتصالات التجارية لهانتر وأقاربه الآخرين في الخارج، لكنه متأكد من أنهم لم يفعلوا أي شيء يستحق الشجب”.