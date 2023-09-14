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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

تفاصيل لأول مرة.. بايدن أهان أوباما في رسائل البريد الإلكتروني لسبب صادم

بايدن أهان أوباما
بايدن أهان أوباما في رسائل البريد الإلكتروني لسبب صادم

كشفت رسائل البريد الإلكتروني التي تم العثور عليها على الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن عن محادثة أجريت عام 2010 اتهم فيها نجل نائب الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن الرئيس آنذاك باراك أوباما بسرقة خطابات والده.

بدأت رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة في سبتمبر 2010، والتي أبلغت عنها شبكة “فوكس نيوز”، عندما اقترح هانتر بايدن على والده أن أوباما سرق كلماته في خطاب ألقاه في اليوم السابق في حدث نقابي في ويسكونسن.

وبعد أن استشهد ببعض السطور من خطاب أوباما، قال هانتر بايدن: “أنا مندهش لأنه لم ينته من المشي الطويل على مسافة قصيرة من السلالم”، في إشارة إلى العبارة التي استخدمها جو بايدن أثناء حملته الانتخابية الفاشلة للرئاسة في عام 2008.

تم إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني الشخصي لجو بايدن، والذي ورد أنه كان واحدًا من العديد من عناوين البريد الإلكتروني التي استخدمها للتواصل مع أفراد العائلة.

ورد نائب الرئيس آنذاك على اتهام ابنه بالسرقة الأدبية بقوله عن أوباما: “لا يقدر النعمة”.

ومن عجيب المفارقات أن أول ترشح فاشل لبايدن للرئاسة انتهى بالخزي في عام 1987، عندما ألقي القبض عليه وهو يسرق سطورا من خطابات سياسيين آخرين، بما في ذلك الراحل روبرت كينيدي.

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كما أُجبر على الاعتراف بأنه قام بسرقة أجزاء من بحث قدمه عندما كان طالبًا في كلية الحقوق، وذكرت وسائل الإعلام أنه كذب أثناء الحملة الانتخابية بشأن سجله الأكاديمي ومشاركته في حركة الحقوق المدنية في الستينيات.

وكانت العلاقة بين بايدن وأوباما متوترة قبل وأثناء السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض، وفقًا لسيرة ذاتية صدرت العام الماضي.

وفي الواقع، فكر الرئيس آنذاك في استبدال بايدن بهيلاري كلينتون عندما ترشح لإعادة انتخابه في عام 2012.

أوباما بايدن الرئيس الأمريكي

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