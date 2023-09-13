بسبب ذكرى 11 سبتمبر.. البيت الأبيض يكشف حقيقة إدلاء بايدن بتصريحات كاذبة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يدل بتصريحات كاذبة بشأن زيارته لنيويورك في ذكري هجمات 11 سبتمبر، موضحا أنه ارتكب أخطاء فقط في تواريخ الرحلة.

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “بايدن ذهب إلى هناك.. وتحدث عن الذهاب إلى النصب التذكارية بعد أسبوع أو نحو ذلك من تلك الأحداث".

وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن “الرحلة كان لها تأثير عميق على بايدن”.

وواجه بايدن انتقادات لأنه أصبح أول رئيس منذ 22 عاما، لا يقضي الذكرى السنوية في أحد المواقع الثلاثة التي تحطمت فيها طائرات 11 سبتمبر 2001.

وتزايدت هذه الانتقادات بقوله إنه زار موقع البرجين في اليوم التالي للهجوم، في الوقت الذي تؤكد فيه سيرته الذاتية ومقطع فيديو من قاعة مجلس الشيوخ أنه كان في واشنطن العاصمة في ذلك الوقت.