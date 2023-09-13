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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس النواب لم يحصل على تأييد.. البيت الأبيض يعلق على خطط عزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

نددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، بخطط مجلس النواب لبدء تحقيق لمساءلة الرئيس جو بايدن وعزله، واصفة هذه الجهود بأنها لا أساس لها من الصحة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت كارين جان بيير إن الجمهوريين لم يقدموا أي دليل ضد بايدن أثناء التحقيق في المعاملات التجارية لابنه هانتر بايدن.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب لم يحصل على تأييد كاف للتصويت على بدء التحقيق في عزل بايدن

قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، اليوم الأربعاء، إنه تم طرح مقترحات لعزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حتى عندما كان نائبا للرئيس.

وكتبت جرين، عبر منصة “إكس”: “لقد قدمت مواد عزل ضد بايدن بسبب تعاملاته التجارية الفاسدة في أوكرانيا والصين عندما كان نائباً للرئيس في أول يوم له في منصبه”.

وأضافت عضو الكونجرس الأمريكي، أنها اضطرت إلى "طرد" عضو الكونجرس جايتس لدعم مقالاتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم البيت الأبيض إيان سامز، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا علاقة له بملايين الدولارات التي يُزعم أن أقاربه حصلوا عليها من الخارج، موضحا أن مكالماته الخاصة مع ابنه هانتر هي مخاوف على عائلته.

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