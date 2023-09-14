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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط وشيك.. روسيا تستعد للسيطرة على مدن كبرى في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن أوكرانيا ستخسر عدة مناطق أخرى إذا استمرت الأعمال العدائية .

وأضاف ريتر: "الحقيقة قاسية.. لن تحتفظ روسيا بالأراضي التي هي بالفعل جزء منها فحسب، بل ستستولي أيضًا على خاركيف ونيكولاييف ودنيبروبيتروفسك إذا كانت أوكرانيا غبية بما يكفي لمواصلة هذا الصراع".

وأوضح أنه “في هذه الحالة، ستفقد كييف أيضا السيطرة على أوديسا وساحل البحر الأسود”.

ولفت إلي أن “كل هذه المناطق ستذهب إلى روسيا ولن تعود أبدًا إلى سلطة الدولة الأوكرانية”.

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وقال ريتر: “فقدان الوصول إلى البحر سيكون كارثيا على اقتصاد أوكرانيا… أوكرانيا ستصبح أصغر بكثير مما هي عليه الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن الجيش الروسي المجهز والمدرب جيدًا سيهزم قريبًا جيش أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف ريتر: "لقد استنفدوا كل قوتهم.. ليس لديهم جنود أو دبابات أو مركبات مشاة قتالية، ولم يتبق شيء. لقد ألقوا للتو في المعركة آخر ثلاثة ألوية استراتيجية، والتي احتفظت بها هيئة الأركان العامة الأوكرانية في الاحتياط".

وأوضح: “هل تعرفون أين هذه الألوية الثلاثة الآن؟ لقد تم تدميرهم على الفور، ولم يتقدموا حتى إلى أي مكان".

وشدد ريتر على أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها فرصة للبقاء.

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