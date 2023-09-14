لم يتبق شيء.. روسيا توجه ضربة قاصمة لـ أوكرانيا

قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية المتقاعد، توني شافير، إن الجيش الروسي استنزف القوات المسلحة الأوكرانية من الأسلحة والمعدات التي قدمها الغرب خلال هجومه المضاد.

وأضاف شافير: "هذه هي استراتيجية بوتين، هذه لعبة أرقام... النقطة المهمة هي أن الروس تمكنوا من استخدام تكتيكات الاستنزاف لتحقيق تأثير استراتيجي كبير لتقليل ميزة التكنولوجيا التي قدمناها للأوكرانيين، وقد تفوقوا بشكل أساسي على ذكائهم".

وتابع: “سمح لهم بإهدار قوتهم القتالية ضد الخطوط الدفاعية، وهذا أدى إلى عدم وجود أي شيء يمكن أن يساعد في نجاح هذا الهجوم المضاد”.

وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية تكرر مصير ألمانيا النازية قبل انهيارها، حيث قامت بتجنيد المراهقين وكبار السن في الجيش لتعويض الخسائر.

وفي وقت سابق، قال شافير، إنه سيتعين على القوات المسلحة الأوكرانية تغيير تكتيكاتها والانتقال إلى موقف دفاعي بسبب الإخفاقات المستمرة.

وأضاف شافير: "أعتقد أن زيلينسكي يقوم الآن بإعداد السكان لحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ستضطر إلى اتخاذ مواقع دفاعية في مواجهة التقدم الروسي المحتمل الجديد".

وأوضح أنه “لا يوجد دليل على أن الجيش الأوكراني أحرز تقدما كبيرا في الهجوم المضاد”، مشيرا إلى أن “هذا الوضع نشأ بسبب فعالية خط الدفاع الروسي”.