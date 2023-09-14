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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تعلن تدمير نظام دفاع جوي روسي في القرم

صدى البلد

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية ،اليوم الخميس، إن أوكرانيا دمرت نظام دفاع جوي روسياً قرب بلدة إيفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وذلك في هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل نفذه جهاز الأمن الأوكراني والقوات البحرية.


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق شبه جزيرة القرم.

ويستمر نظام كييف، في استخدام الهجوم المضاد،ضد روسيا بعد شنت عليها الحرب في فبراير 2022 ويأتي في مقدمة الهجوم المضاد استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.


وحددت موسكو منذ إنطلاق الحرب، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، بحسب زععمها أنها تقضي على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

 

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