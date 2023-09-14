بسبب نقص المعدات.. ليبيا تعلن صعوبة الوصول للمناطق المتضررة من إعصار دانيال

أعلن قائد عمليات إنقاذ في منطقة شحات بليبيا ،اليوم الخميس، عن مواجهة صعوبات بالوصول إلى عدد من المناطق المتضررة بالسيول.

وأضاف قائد عمليات الإنقاذ في منطقة شحات بليبيا أن البلاد تواجه صعوبات بعمليات البحث عن مفقودين وناجين بسبب نقص المعدات.

أعلن وزير الصحة الليبي المكلف من البرلمان عثمان عبد الجليل ،اليوم الخميس، عن دفن 3000 جثة اليوم في مقابر جماعية وهناك 2000 جثة لم تدفن.

وأضاف وزير الصحة الليبي أن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض البيانات المدمرة وسط درنة.

ولفت عبد الجليل إلى أن غواصون يمشطون مياه البحر قبالة سواحل درنة.

قال وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة، اليوم الخميس، أن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط من قبل، مضيفاً أن الحكومة تخشى كثيرا من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات.

وأضاف وزير المياه في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن أغلب آبار المياه طمرت أو لوثت.

ولفت دومة إلى أن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة متضررة بشكل كبير جداً.

أعلن جهاز الإسعاف في ليبيا اليوم، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة و10 آلاف مفقود و7 آلاف جريح ولا حصيلة نهائية.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".