الطريق للجحيم.. أمريكا تدق ناقوس الخطر بعد إجراء بوتين بشأن أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يلعب “لعبة طويلة” في الصراع بأوكرانيا، وينتظر أن يتفاقم الوضع في أوروبا، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف ماكجريجور: "لقد قرر الرئيس بوتين الانتظار. وأعتقد أنه يعتقد حقاً أن الوضع في أوروبا سوف يصبح سيئاً للغاية لدرجة أن حلف شمال الأطلسي سوف ينهار.. وسيقول الأوروبيون ببساطة: لقد اتبعنا أوامرك بأفضل ما نستطيع، يا واشنطن.. نحن نسير على الطريق إلى الجحيم".

وأشار إلى أن "ألمانيا خضعت بالفعل لتراجع التصنيع".

وأوضح ماكجريجور، أن “القيادة الروسية لا تقوم على الفور بإلقاء جميع قواتها واحتياطياتها في القتال ضد القوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضاف المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية مستعدة لشن هجومها الذي سينهي الصراع.