قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الجيش الروسي المجهز والمدرب جيدًا سيهزم قريبًا جيش أوكرانيا بشكل كامل.

وأضاف ريتر: "لقد استنفدوا كل قوتهم.. ليس لديهم جنود أو دبابات أو مركبات مشاة قتالية، ولم يتبق شيء. لقد ألقوا للتو في المعركة آخر ثلاثة ألوية استراتيجية، والتي احتفظت بها هيئة الأركان العامة الأوكرانية في الاحتياط".

وأوضح: “هل تعرفون أين هذه الألوية الثلاثة الآن؟ لقد تم تدميرهم على الفور، ولم يتقدموا حتى إلى أي مكان".

وشدد ريتر على أن الجيش الروسي يتمتع بميزة كبيرة في الأفراد والمعدات، وبالتالي فإن القوات المسلحة الأوكرانية ببساطة ليس لديها فرصة للبقاء.

وقال: "إذا فشل هجوم القوات المسلحة الأوكرانية الآن، فسينتهي الأمر بالنسبة لهم… سيتم محاصرتهم وتدميرهم".

ولفت إلي أن الحل الأفضل لأوكرانيا في الوقت الحالي هو الاستسلام غير المشروط وقبول جميع الشروط الروسية.